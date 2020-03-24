النيابة توجه بضبط فتاة حرضت على مخالفة قرار منع التجول

ظهرت فتاة في مقطع فيديو متداول، حرضت خلاله على مخالفة الامر الملكي الصادر بمنع التجول. ومن جانبها أصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على الفتاة بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به. يذكر أنه صدر قرارا بمعاقبة من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية.

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