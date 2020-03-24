الطقس : سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تسود سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت “الأرصاد” أن هذه الأجواء ستغطي أجزاءً من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران، ومرتفعات جازان وعسير.