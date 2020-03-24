«نيويورك أبوظبي» تبث «إيقاعات على السطح» عبر الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، تنظيم أمسية «إيقاعات على السطح» عبر الإنترنت مساء الجمعة المقبل، في الذكرى السنوية الثامنة لانطلاقتها، وذلك ضمن مساعي المركز لتعزيز ترابط الجمهور بالفنون، في إطار إرشادات التباعد الاجتماعي. وتقدم هذه النسخة من «إيقاعات على السطح»، أول أمسية شعرية افتراضية في أبوظبي، تجمع الفنانين والجمهور من مختلف المواقع لحضور البث الحي عبر «فيسبوك».

وأشار المركز إلى أن السلسلة أصبحت من تقاليد أبوظبي الشعبية منذ أن أطلقها دوريان بول روجرز عام 2012، وتدعو الطلاب والجمهور والفنانين إلى استخدام الكلمات والشعر وموسيقى الهيب هوب للتعبير والتواصل.

ويتولى تقديم الأمسية دوريان بول روجرز، وتتخللها إيقاعات هادئة من منسق الأغاني A.L.L.A.D.

وقال دوريان بول روجرز: «لا أصدق أننا أطلقنا أمسيتنا الشعرية الأولى منذ ثمانية أعوام. من الرائع أن نشهد نمو وتطور الشعراء والفنانين، ممن بدأت مسيرتهم الفنية مع الأمسية، وهم الآن يكسبون عيشهم من خلال عملهم كشعراء وفنانين محترفين، وقدم المركز منصة ثقافية تدعم فنهم وتنقله إلى مستوى آخر. ويستعد الفنانون لمزيد من الفرص الدولية، بينما يواصل المجتمع الفني الإماراتي نموه ويعزز نطاقه.

وقال بيل براجين المدير الفني التنفيذي للمركز:» للفنون قوة خاصة تجمع بين الناس وتعزز الروابط بينهم. ولدينا فرصة لمواصلة هذا العمل من خلال التكنولوجيا، على الرغم من التحديات التي تحيط بنا. وشكلت أمسية «إيقاعات على السطح» منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات، منصة أساسية لربط أفراد المجتمع الإماراتي من خلال الاحتفاء بالتعبير عن الذات.