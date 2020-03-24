شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في مكافحة تفشي "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تتخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فى مخيم الهول للاجئين السوريين، وهى مستعدة لتقديم المساعدة فى أجزاء أخرى من سوريا، وقالت روث هيذرنكتون في تصريحات صحفية لـ"نوفوستى" الروسية:"يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول(شمال شرقي سوريا)، وبدأ فريقنا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس".

وأضافت هيذرنكتون، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم الدعم الممكن لمراكز الحجر الصحي ومراكز الطوارئ في سوريا، فضلا عن دعم مختلف التدابير الوقائية ضد COVID-19".

وبحسب نوفوستي، فرضت إدارة مخيم الهول بالفعل قيودا على الحركة وإجراءات أخرى للحد من تجمعات اللاجئين.

وتحافظ اللجنة الدولية للصليب على اتصالات وثيقة مع المنظمات الصحية الدولية والسلطات الصحية في سوريا، ولديها إمدادات محلية لمساعدة جمعية الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) في تطهير الأماكن العامة وتوفير المعدات الوقائية للعاملين الطبيين والمتطوعين في أجزاء أخرى من البلاد.