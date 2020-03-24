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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تعلن 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة . وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة .
ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل .
وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الاثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجلت 909 حالات.
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