فيسبوك تسخر مسنجر لمحاربة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

باشرت فيسبوك الاستعانة بمطوري برمجيات من خارج الشركة للتوصل إلى طرق تسمح لخدمتها للدردشة «مسنجر» مساعدة المنظمات التي تعنى الصحة محاربة فيروس كورونا المستجد.



ودعت شبكة التواصل الاجتماعي أيضاً خبراء في البرمجيات إلى المشاركة في حملة عبر الإنترنت تهدف إلى إيجاد طرق لاستخدام «مسنجر» لجعل لزوم ابتعاد الأشخاص عن بعضهم البعض أسهل وتوفير معلومات دقيقة حول الوباء، على ما قال نائب رئيس «مسنجر» ستان شدنوفسكي في مدونة.

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وكشف عن برنامج عالمي يهدف إلى الربط بين منظمات صحة رسمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة مع مطورين يمكنهم ابتكار سبل لاستخدام «مسنجر» في تشارك معلومات دقيقة وتسريع الرد على أسئلة الأفراد. ويمكن لمطوري البرمجيات على سبيل المثال مساعدة الوكالات والهيئات على أتممة الردود على الأسئلة المتكررة للسماح للعاملين لديها القيام بمهام أصعب.

ويمكن للمطورين مساعدة المنظمات أيضاً على استخدام برمجيات لنشر معلومات محدثة بسرعة. وتستخدم يونيسف ووزارة الصحة الباكستانية «مسنجر» لإبقاء الشعب على اطلاع على تطورات وباء كوفيد-19 على ما قالت الخدمة التي تملكها «فيسبوك».

وأطلقت «واتساب» التي تملكها «فيسبوك» أيضاً نظام تنبيه مجانياً لمنظمة الصحة العالمية للرد على أسئلة حول فيروس كورونا المستجد وفضح «الأساطير المرتبطة بفيروس كورونا». وقد بوشرت الخدمة باللغة الإنجليزية وستوسع في الأسابيع المقبلة لتشمل العربية والصينية والفرنسية فضلاً عن الروسية والإسبانية.