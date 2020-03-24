لبنان.. مقتل أحد معاوني عامر الفاخوري

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab الفاخوري غادر لبنان عبر مروحية أميركية أكد مصدر عسكري لبناني لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، مقتل لبناني كان على صلة بعامر الفاخوري، العميل الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن "العميل أنطوان الحايك قتل في بلدة بلدة المية ومية، على تخوم مدينة صيدا جنوبي لبنان".

من جانبها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الحايك قتل على الفور نتيجة إطلاق الرصاص عليه.

شاهد: رئيس وزراء لبنان يأمر قوات الأمن بفرض قيود لكبح انتشار كورونا

فيديو مقدم من Reuters

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي خامنئي يرفض عرض المساعدة الأمريكي ويتعهد بهزيمة وباء كورونا أبدى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي استغرابه في خطاب بثه التلفزيون من عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد ووصف الزعماء الأمريكيين بأنهم "كاذبون ودجالون". Reuters

تضرر مبان في زلزال قوي شمالي زغرب عاصمة كرواتيا قال مسؤولون في مجال الصحة بكرواتيا إن زلزالا قويا وقع شمالي العاصمة زغرب تسبب في تضرر مبان ونشوب حرائق وجعل الكثيرين يهرعون إلى الشوارع. Reuters

التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز أهلا بكم مع التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز وفيه إصابة ديبالا لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا وأنباء عن عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو وأخبار أخرى. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان رئيس وزراء لبنان يأمر قوات الأمن بفرض قيود لكبح انتشار كورونا Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكان الحايك أحد معاوني العميل عامر الفاخوري في معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

Advertisements

وجاء مقتل الحايك بعد أيام قليلة على تبرئة الفاخوري من قبل المحكمة العسكرية في لبنان، بقرار أثار سخطا شعبيا كبيرا.

وبعد ذلك، نقلت مروحية عسكرية أميركية فاخوري من مقر سفارة واشنطن في بيروت إلى قبرص، ومنها إلى الولايات المتحدة.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ميليشيات طرابلس تقصف أحياء سكنية ميليشيات طرابلس تقصف أحياء سكنية سكاي نيوز عربية

سوبر هاتريك.. رقم جديد في سجل ميسي سوبر هاتريك.. رقم جديد في سجل ميسي سكاي نيوز عربية

القبة الحديدية تعترض صواريخ فلسطينية جنوبي إسرائيل القبة الحديدية تعترض صواريخ فلسطينية جنوبي إسرائيل سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان لبنان.. جدل بعد ترحيل السفارة الأميركية لعميل إسرائيلي سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وإثر ذلك، استدعت السلطات اللبنانية، السفيرة الأميركية لديها دوروثي شيا، للاستماع منها بشأن ظروف إخراج فاخوري.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على فاخوري في سبتمبر الماضي، بعد أن دخل البلاد من مطار بيروت، على الرغم من صدور حكم بسجنه لمدة 15 عاما.

تصفح بالصور: أشياء نستخدمها بشكل يومي قد تنقل فيروس كورونا