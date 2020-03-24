لبنان.. مقتل أحد معاوني عامر الفاخوري

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أكد مصدر عسكري لبناني لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، مقتل لبناني كان على صلة بعامر الفاخوري، العميل الإسرائيلي.
وأضاف المصدر أن "العميل أنطوان الحايك قتل في بلدة بلدة المية ومية، على تخوم مدينة صيدا جنوبي لبنان".
من جانبها، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الحايك قتل على الفور نتيجة إطلاق الرصاص عليه.
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فيديو مقدم من Reuters
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رئيس وزراء لبنان يأمر قوات الأمن بفرض قيود لكبح انتشار كورونا
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وكان الحايك أحد معاوني العميل عامر الفاخوري في معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.
وجاء مقتل الحايك بعد أيام قليلة على تبرئة الفاخوري من قبل المحكمة العسكرية في لبنان، بقرار أثار سخطا شعبيا كبيرا.
وبعد ذلك، نقلت مروحية عسكرية أميركية فاخوري من مقر سفارة واشنطن في بيروت إلى قبرص، ومنها إلى الولايات المتحدة.
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لبنان.. جدل بعد ترحيل السفارة الأميركية لعميل إسرائيلي
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وإثر ذلك، استدعت السلطات اللبنانية، السفيرة الأميركية لديها دوروثي شيا، للاستماع منها بشأن ظروف إخراج فاخوري.
وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على فاخوري في سبتمبر الماضي، بعد أن دخل البلاد من مطار بيروت، على الرغم من صدور حكم بسجنه لمدة 15 عاما.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.