شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم جزئيا بالإمارات.. رياح متقلبة في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائما مع وجود رياح متقلبة.

وإليكم التفاصيل...

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون شمالية غربية – غربية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س أحيانا على البحر.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 19:48 والثاني عند الساعة 07:43 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطربا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند 22:16 والجزر الأول عند الساعة 16:05 والثاني عند الساعة 04:37 .

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الطقس في مملكة البحرين‎

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد و لكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى : 25 م الصغرى 18 م.

الرطوبة النسبية : العظمى 85 % الصغرى 30%.

شروق الشمس في الساعة 05:36 صباحا والغروب في تمام الساعة 05:51 مساءا.