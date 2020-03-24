شكرا لقرائتكم خبر عن تميم بن حمد يسقط الجنسية عن طفل قطرى من عائلة الغفران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقط تميم بن حمد أمير تنظيم الحمدين، الجنسية عن طفل قطرى من عائلة الغفران، حسبما كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة.

وقال أبن عم تميم بن حمد، في تغريده عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"عار وخزي على عصابة الدوحة بسبب عنصريتهم ضد أهلنا قبيلة الغفران، في وطني قطر لا توجد حقوق الانسان إطلاقاً لا يوجد الا مسؤولين ظالمين يتعاملون على حسب المزاج ويحقدون بلا سبب".

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وتابع :"الغفران داخل قطر محرومين ليس من الجنسية فقط بل من كل شي،لا صحة ولا تعليم ولا زواج متسائلا:"الى متى سيظل هذا الوضع؟!.

ونشر فيديو لطفل يكشف خلال تفاصيل اسقاط الجنسية عن من تميم بن حمد.