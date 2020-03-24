دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي خاصية خفية في واتسآب لحذف الرسائل ذاتياً بشكل نهائي

كشفت تسريبات تقنية أن هناك خاصية خفية في تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب يتيح للمستخدمين إرسال نصوص مخفية، والتي تجعل رسائل التدمير الذاتي تختفي بعد فترة معينة، أي أن يكون بإمكانها محو نفسها بنفسها من هواتف المستلمين.

خاصية خفية في واتسآب لحذف الرسائل بشكل ذاتي

وقالت التقارير أن هذه الميزة الجديدة غير متاحة للمستخدمين، إلا أن إحدى المدونات التقنية الشهيرة عثرت عليها من خلال تفحص الكود الخاص بالنسخ التجريبية من تطبيق واتسآب.

حيث تتواجد هذه الخاصية المخفية بداخل إعدادات التطبيق، ومن الممكن العثور عليها تحت عنوان حذف الرسائل، والتي تقول: "اختر المدة التي ستستمر فيها الرسائل الجديدة قبل حذفها"، حيث تتضمن خيارات الحد الزمني للنص: ساعة، يوماً واحداً، أسبوعاً واحداً، شهراً واحداً، سنة واحدة.

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وبعد انتهاء المهلة التي يختارها المستخدم، تصبح الرسالة غير مرسلة من جميع الأجهزة التي وصلت إليها سابقاً، حيث لفتت التقارير إلى أن واتسآب لن تتمكن في الوقت نفسه من حذف الرسائل من الأجهزة التي انقطع اتصالها بالإنترنت.

وأشارت إلى أن الكثير من المستخدمين من محبي الخصوصية يميلون إلى استخدام واتسآب، حيث أن جميع الدردشات مشفرة، مما يعني حفظها بعيداً عن أعين المتطفلين.

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إلا أن وجود عدداً هائلاً من الرسائل النصية التي تتراكم على جميع الهواتف من الممكن أن تجعل الأمر يبدو كابوسياً للأمن السيبراني، وربما لهذا السبب قامت واتسآب بتصميم أداتها الجديدة الخاصة بالنصوص ذاتية التدمير بشكل سري.المزيد:

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