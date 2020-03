دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady سيجيت تعلن عن IronWolf 510 وحدة تخزين احترافية لمحرري الفيديو وصناع الافلام

اعلنت شركة Seagate للتو عن اضافة وحدة تخزين IronWolf 510 إلى تشكيلة ايرون وولف عالية التحمل، توصف وحدة التخزين الجديدة بأنها مثالية للمحترفين المبدعين وتحتوي على أول محرك أقراص PCIe SSD في العالم يلبي متطلبات التخزين الصارمة التي وضعتها الشركات المصنعة للتخزين المتصل بالشبكة (NAS). © القيادي سيجيت تعلن عن IronWolf 510 وحدة تخزين احترافية لمحرري الفيديو وصناع الافلام

© alqiyady سيجيت تعلن عن IronWolf 510 وحدة تخزين احترافية لمحرري الفيديو وصناع الافلام

أصبحت محركات أقراص M.2 NVMe SSD هي المعيار الذهبي للتخزين السريع والموثوق،

ويأخذ IronWolf 510 الجديد محركات الأقراص خطوة كبيرة إلى الأمام عن طريق زيادة

القدرة على التحمل بمقدار 3 أضعاف اكثر عن المنافسة.

وفقًا لـ Seagate، يفي محرك الأقراص بمتطلبات الشركة المصنعة لـ NAS

لكتابة محرك أقراص واحد يوميًا، ويعد بـ 1.8 مليون ساعة تشغيل بدون اخطاء. اقرأ ايضاً | سيجيت تطلق IronWolf و IronWolf Pro وحدات تخزين 16 تيرابايت

تقول الشركة: “نحن أول من قدم NVMe M.2 مصمم خصيصًا لـ NAS

والذي لا يتجاوز مقاييس أداء SATA فحسب، بل يوفر أيضًا ثلاثة أضعاف القدرة

على التحمل مقارنة بالمنافسين، بسبب هذه القدرة على التحمل يحصل عملاؤنا

على وحدات تخزين SSD للشركات الصغيرة وبيئات NAS للاعمال الإبداعية”.

© alqiyady سيجيت تعلن عن IronWolf 510 وحدة تخزين احترافية لمحرري الفيديو وصناع الافلام

يستخدم العديد من المحترفين المبدعين حلول تخزين متصلة بالشبكة من شركات

مثل Synology لتخزين ملفاتهم والوصول إليها عن بُعد، تسمح لك أحدث حلول NAS

بدمج محركات الأقراص الثابتة الدوارة مع محركات الأقراص الثابتة لتحقيق التوازن

Advertisements

بين السعة والسرعة، حيث تعمل محركات الأقراص الصلبة كمخزن كبير الحجم،

بينما يتم الاحتفاظ بالملفات التي تصل إليها في الغالب على محركات أقراص SSD

الأسرع (والأكثر تكلفة) حتى تتمكن من الوصول إليها بسرعة.

© alqiyady سيجيت تعلن عن IronWolf 510 وحدة تخزين احترافية لمحرري الفيديو وصناع الافلام

تقدم وحدات IronWolf 510 الجديدة محركات أقراص M.2 SSD على قدم المساواة،

مع باقي محركات أقراص SATA SSD ومحركات الأقراص الصلبة في تشكيلة IronWolf،

مما يوفر نفس مستوى التحمل في عامل شكل PCIe Gen3 4x NVMe 1.3. * سعر وحدة تخزين IronWolf 510

تتوفر وحدة تخزين IronWolf 510 الجديدة هذه بسعات 240 جيجابايت

بسعر 120 دولار و480 جيجابايت بسعر 170 دولار، و960 جيجابايت

بسعر 320 دولار، و 1.92 تيرابايت بسعر 540 دولار امريكي.

لمعرفة المزيد عن وحدات التخزين الجديدة توجه إلى الموقع الالكتروني للشركة،

ما رأيك بحلول التخزين الجديدة التي تقدمها سيجيت؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات

اسفل المقال.

The post سيجيت تعلن عن IronWolf 510 وحدة تخزين احترافية لمحرري الفيديو وصناع الافلام appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي