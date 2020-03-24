شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن توقف إصدار الصحف الورقية حتى 12 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلانم اليمنى الدكتور معمر الأريانى،" إنه استشعارا للمسئولية الوطنية وحرصا على صحة وسلامة المواطنين وضمن حزمة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فايروس كورونا والحفاظ على اليمن خاليا من الفيروس، وجهنا بوقف إصدار الصحف الحكومية والاهلية الورقية "موقتًا " والاكتفاء بنسخها الإلكترونية، ويطبق القرار خلال الفترة من الأربعاء القادم الموافق ٢٥ مارس وحتى يوم الاحد الموافق ١٢ ابريل.

أضاف الاريانى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن هذا التوجيه يشمل كافة الصحف الرسمية والأهلية ،وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار باعتباره تهديد يمس بحياة المواطنين ومخالفة للإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم، قد اكد منذ يومين ، خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والارشادات الطبية والوقائية تجنبا لأى طارئ، حيث قال الوزير باعوم بحسب ما نشر موقع " سبتمبر " التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن الوزارة أحصت دخول نحو 50.342 مواطناً تم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال الفترة من 18 يناير حتى 15 مارس الجاري وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية معهم، في 11 منفذاً، منها 4 منافذ جوية، و 4 منافذ بحرية و 3 منافذ برية.

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وأضاف أن وزارة الصحة قامت بكافة التجهيزات والمستلزمات الوقائية التي تمكن المحاجر في المنافذ من أداء دورها على أكمل وجه من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الوقائية ومحاليل الفحوصات في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات تعز والمكلا .