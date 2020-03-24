الاتحاد للطيران: رحلاتنا تنقل المواطنين والدبلوماسيين الإماراتيين فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي، على تويتر اليوم الاثنين، إن المواطنين والدبلوماسيين الإماراتيين هم فقط من سيُسمح لهم الآن بالقدوم إلى البلاد على متن رحلاتها من أنحاء العالم وإذا كانت وجهتهم النهائية هي أبوظبي فقط. وقالت الشركة إن القرار سيسرى على الفور. وقررت الإمارات تعليق جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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