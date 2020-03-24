شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية البحرينى يستقبل القائم بالأعمال بسفارة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، اليوم القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين ظافر بن إبراهيم عسيرى ، وذلك بحضورالشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وكانت قناة العربية، أفادت فى خبر عاجل لها أن البحرين أعلنت تعافي 4 حالات من كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 164حالة.

من جانب آخر أصدر مصرف البحرين المركزى، حزمة من التدابير الوقائية للحد من مخاطر العدوى التي قد تنتج من تداول العملات النقدية من قبل شركات الصرافة عبر إجراء عمليات التعقيم اللازمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح المصرف المركزي في بيان اليوم، أنه وجه شركات الصرافة باتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع العملات الورقية والعملات المستوردة من خارج البحرين، وتتمثل إجراءات الوقاية في تعريض العملات النقدية للأشعة الفوق البنفسجية أو تعريضها لدرجات الحرارة المرتفعة أو عزلها لمدة لا تقل عن 72 ساعة.