شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن الأردن أعلنت عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

من جانب آخر قال وزير التعليم العالي والبحث العلمى الأردنى الدكتور محى الدين توق، إن مجلس التعليم العالى قرر الاستمرار بتقديم منظومة التعليم عن بعد في الجامعات طيلة الأزمة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أشار خلال إيجاز صحفى في مركز الوطني لإدارة الأزمات، اليوم الاثنين، إن مجلس التعليم العالي قرر التأکيد على انجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس کورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات والكليات والمعاهد، بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر والالتزام الكامل بالبقاء في المنازل ومراعاة تعليمات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية بشكل تام.

وأشار إلى أن المجلس قرر أيضا الاستمرار بتفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الثاني بكل فاعلية وجودة للمحتوى النظري للكليات كافة، على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العلمية لما بعد استئناف الدراسة أو الاجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل مؤسسة تعليمية.

وأوضح توق أن المجلس طلب من الجامعات والكليات والمعاهد استخدام بعض التطبيقات العالمية مثل تطبيق (جوجل كلاس رومGoogle Class - Room) التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس التواصل والتشارك مع الطلبة في المحتوى الدراسي الذي يعطى لهم، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمى والريادة ومزودى الخدمات الإلكترونية لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.

وأوضح أنه تقرر إلغاء جميع الامتحانات المنوى عقدها في الجامعات خلال فترة حظر التجول بما فيها امتحانات منتصف الفصل، ويترك للجامعات اختيار انسب طريقة لتقييم الطلية بهدف استئناف الدراسة بشكل كامل.

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وبين توق أن المجلس سينظر في إمكانية تمديد الفصل الدراسى الثاني الحالى فى الجامعات لفترة ملائمة على ضوء المستجدات وتطورات الوضع الراهن.

أما بخصوص الفصل الصيفى المقبل، فأوضح توق أنه تقرر تأجيل البت فيه لحين اتضاح الصورة على ضوء المستجدات التي ستطرأ فيما يتعلق بتمديد الفصل الدراسي الثاني.

وبالنسبة لطلبة الدراسات العليا، أكد توق أنه سيترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحانات الشامل لهم ومواعيد مناقشة الرسائل والأطروحات وآلية المناقشة، وفقا لما تراه مناسبا على أن تحسب مدة تعليق الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وفيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا الدارسين في الجامعات خارج المملكة، فقد قرر المجلس تخفيض المدد المطلوبة لهم المتعلقة بالإقامة في الجامعات الخارجية لغايات معادلة شهاداتهم بما يتناسب مع مدة منع السفر والانتقال، على أن يتم تعديل التشريعات النافذة في هذا المجال بما يتوافق مع هذا القرار.

وأضاف توق أن المجلس رفع توصية إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لتعديل معايير الاعتماد المتعلقة بالتعليم الإلكتروني "E-Learning"، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.