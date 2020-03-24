شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجيّة العراقى يبحث مع مسئولة أممية الأوضاع السياسية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجيّة العراقى محمد الحكيم مع الممثلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت.
وقالت وزارة الخارجية العراقية فى بيان صحفى، الاثنين، إنه جرى فى اللقاء بحث سُبُل تجسير التعاون الثنائيّ بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، والمنطقة.
وأعربت بلاسخارت عن استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق في إطار تعزيز جُهُود مكافحة فايروس كورونا.
فيما أشاد وزير خارجية العراق بالجهود التي بذلتها بعثة يونامي في العراق، ودورها في تقديم العون، والمساندة.
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