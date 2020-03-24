شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع الممثلة الأممية وممثل الصحة العالمية مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس العراقى برهم صالح مع وزير الصحة العراقى جعفر علاوى والممثلة الأممية جينين بلاسخارت، وممثل الصحة العالمية أدهم إسماعيل، جهود مكافحة فيروس كورونا، وتطورات الوضع الصحى فى البلاد والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، فضلاً عن تقييم الاستعدادات والخطط الموضوعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية بهذا الشأن.
وأكد الرئيس العراقى - وفق بيان صادر عن مكتبه أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة، إلى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفايروس.
وأضاف أن الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً للعالم بأسره، ويتطلب تضافر وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية والشعوب لضمان صحة وسلامة الإنسانية جمعاء ، مشيدا بجهود وزارة الصحة والكادر الطبى فى مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الجميع.
و على جانب أخر ، بحث وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم، اليوم الأثنين، مع الممثلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتحدة فى العراق جينين هينس بلاسخارت، سُبُل تعزيز التعاون الثنائى بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة ، بالاضافة إلى مُستجدّات الأوضاع السياسيّة فى العراق والمنطقة.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا " أن بلاسخارت أعربت عن استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق فى إطار تعزيز جُهُود مكافحة فيروس كورونا.
من جهته، أشاد الحكيم بالجهود التى بذلتها بعثة يونامى فى العراق، ودورها فى تقديم العون والمساندة.
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