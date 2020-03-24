شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمنع التجمع لأكثر من شخصين لمواجهة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الجزائرية قررت منعت التجمعات لأكثر من شخصين فى كل ولايات البلاد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، فرض الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام مع إمكانية تمديده وتفعيل حظر التجوال.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن القرار يشمل إقليم العاصمة وكل الولايات التي شهدت حالات، ويكون الحجر صحي بداية من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا.

أكدت الصحيفة أن حظر التجوال سيتم تفعيله من السابعة مساء إلى اغاية السابعة صباحا، ووضع ولاية البليدة تحت العزل الكامل لمدة 10 أيام..