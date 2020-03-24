شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" اليمنية تدعو لإيقاف حكم الإعدام بحق عضو بالطائفة البهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر كافة المنظمات الحقوقية وناشطي حقوق الإنسان وكافة وسائل الإعلام إلى إدانة أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الغير الشرعية التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء بحق عضو الطائفة البهائية في اليمن المواطن البهائي حامد بن حيدرة ومصادرة ممتلكات الاخوة في الطائفة البهائية.

وأضاف وزيرحقوق الإنسان، من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، انه في الوقت الذي العالم يحاول أن يلملم شتات أمرهم وتوحيد الناس لمواجهة اخطر ‎جائحة تكتسح الكوكب ‎تستمر مليشيات الحوثي في إصدار احكام جائرة لارضاء ‎الايراني، لإعدام اخواننا البهائيين ، مؤكدا بان هذه الجماعات ترتكب انتهاكا صارخا لكل الأعراف اليمنية والقانون الدولي لحقوق الانسان. مشيرا ان مليشيات الحوثي تصادر الحق في حرية العقيدة وحقوق الملكية الخاصة .

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وكانت جماعة الحوثى احتجزت أحد أعضاء الطائفة البهائفية، واصدرت بحقه حكما بالإعدام.