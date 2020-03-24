دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ماسنجر messenger يطرح هذا التحديث لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق messenger ماسنجر، عن تحديث أجرته على تطبيقها للتراسل الفوري؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المُستجد.

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وحسبما أوضحت شركة فيسبوك، فأن التحديثات الجديد لتطبيق messenger ماسنجر، ستربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانًا، لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.

ولمزيد من التوضيح أشارت شركة فيسبوك إلى أن messenger ماسنجر سيعمل على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين؛ حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس.

ويتعاون مسؤولو شركة فيسبوك ومنصة ماسنجر messenger مع شركة "هاكاثون ديفبوست" لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا، مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم عن بعد التي ظهرت بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا كذلك.

وكانت شركة غوغل الأمريكية، قد قررت تعليق جميع التحديثات الخاصة بمتصفحها للإنترنت "كروم" بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا المتسجد في معظم أنحاء العالم.

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وبحسب ما أوضحه تقرير نشرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن قرار غوغل، فأن الشركة الأمريكية قررت ألا تطرح إصدارات جديدة من "غوغل كروم" قريبًا بأي ميزات جديدة أو تعديلات في التصميم حتى لا يتسبب أي تحديث في تعطيل لأعمال الناس الذي يعملون من المنزل وسط تفشي كورونا.

وترغب شركة غوغل من هذا الإجراء إعطاء الأولوية للتحديثات المرتبطة بالأمان وضمان استقرار وموثوقية المتصفح في ظل أن قرابة 70% من جميع زيارات الويب على سطح المكتب تكون عبر متصفح "غوغل كروم" مايعني أن هناك مئات الملايين سيعتمدون عليه بشكل كبير في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة للعمل عن بعد.

ونشرت مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن"، دراسة أجراها علماء من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية بجامعتي كاليفورنيا في لوس أنغلوس وبرينستو عن المدة التي يعيشها فيروس كورونا خارج جسم الإنسان سواء في الهواء أو الأسطح المختلفة.صحيفة أمريكية تستشهد بتعاليم النبي محمد لمواجهة كورونا alqiyady 1 صحيفة أمريكية تستشهد بتعاليم النبي محمد لمواجهة كورونا

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الدراسة، أشارت إلى أن فيروس كورونا لديه القدرة على أن يعيش لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء وهو يُعني أن انتشار الوباء مرتبط بكونه ينتقل بسهولة أكبر من حامل المرض لا تظهر عليه أعراض إلى شخص آخر.

العلماء استخدموا البخاخات لنشر الفيروس في الهواء قبل أن يكتشفوا أن آثارا للفيروس على شكل هباء ـ أي جزيئات معلقة في الهواء بقيت في الأجواء لمدة ثلاث ساعات ـ.

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ولكن من جانب أخر انتقد بعض العلماء الدراسة التي مولتها الحكومة الأمريكية بحجة أن استخدام البخاخات لا يُحاكي سعال المريض بشكل فعال ، فضلاً عن أنه يزيد خطر تلوث الجو بشكل مفتعل.صور: سفير الصين بالمملكة يستجيب لوزير الصحة السعودي.. ماعلاقة كورونا؟ alqiyady 1 صور: سفير الصين بالمملكة يستجيب لوزير الصحة السعودي.. ماعلاقة كورونا؟

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فيروس كورونا في العالم

وكان فيروس كورونا المُستجد، قد ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في نهاية العالم الماضي 2019؛ حيث وصل عدد المصابين إلى 181 ألف و127 شخصا، توفي منهم 7114 شخصا، فيما شفي حتى الآن 78085 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

كورونا وباء عالمي

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي،فيروس كوروناكوباء عالمي؛ حيث أبدت قلقها للغاية من سرعة تفشيوباء كوفيد-19 وعدم مكافحته بما يكفي.

وعرضت مجموعة سانوفي الفرنسية للصناعات الدوائية، دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا المُستجد بعد أن برهنت نتائجه على قدرته في معالجة مُصابي الوباء الجديد.

دواء فرنسي لعلاج مصابي فيروس كورونا المُستجد

مجموعة سانوفي الدوائية أعلنت استعدادها لتقديم ملايين الجرعات من دواء بلاكنيل للسلطات في بلادها؛ حيث أوردت وكالة "فرانس برس" عن المتحدق الرسمي باسمها:"في ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريناها على هذا الدواء فتتعهد سانوفي بوضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض ومستعدون بالطبع للتعاون مع السلطات الفرنسية لتأكيد هذه النتائج". alqiyady 1

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ويأتي هذا في الوقت الذي قاربت عدد الوفيات بسببفيروس كورونا المُستجد حول العالم 7900 حالة فيما وصل عدد المصابين إلى 200 ألف مُصاب.

الصين تنتج علاجًا لفيروس كورونا المُستجد

ويتزامن ذلك أيضًا مع إجراء الصين لتجارب سريرية على أول لقاح تم تطويره لمكافحةفيروس كورونا المُستجد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة.المزيد:

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