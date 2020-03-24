الفحـص يؤكـد عـدم إصابـة ميركـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبت فحص مخبري أول خضعت له المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلوها من فيروس كورونا المستجد، وهي «بحالة جيدة» في إطار العزل الذي فرضته على نفسها لفترة أسبوعين، إثر احتكاكها بأحد المصابين بالفيروس. وأشارت المستشارية الألمانية، أمس الاثنين، إلى أن نتائج فحص أول أتت سلبية، على أن تخضع ميركل لفحوص أخرى في الأيام المقبلة لحسم المسألة نهائياً.

وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفن زيبرت، قال للصحفيين في وقت سابق، إن ميركل «بحالة جيدة، وهي تعمل في المنزل»، من دون التوضيح ما إذا كانت موجودة في مقر المستشارية، أو في شقتها في وسط برلين، حيث تؤكد أنها تحب أن تمضي وقتها.

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وكانت شاركت في اجتماع عقده مجلس الوزراء عبر الهاتف، أمس الاثنين، خصص لخطة الإنقاذ الاقتصادية التي وضعتها ألمانيا لمواجهة الوباء. ومساء أمس الأول الأحد، أعلن زيبرت أن ميركل البالغة 65 عاماً، في الحجر الصحي بعدما احتكت، يوم الجمعة الماضي، بطبيب حقنها باللقاح قبل أن تثبت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت المستشارة الألمانية التي لم تظهر عليها أخيراً أي أعراض لمشكلات صحية، أعلنت لتوها تدابير جديدة ضد وباء (كوفيد - 19)، بما يشمل منع أي تجمع لأكثر من شخصين. وتلقت ميركل رسائل تعاطف عدة منذ إعلان دخولها الحجر الصحي، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

(أ ف ب)