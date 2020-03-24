شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يفشل في مهمة وساطة سياسية في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، أفغانستان التي وصلها في زيارة غير معلنة مسبقاً، للمساعدة في إنقاذ اتفاق تاريخي وقعته واشنطن مع حركة طالبان في نهاية فبراير/‏ شباط الماضي، وتعرقله الخلافات السياسية وأعمال العنف، لكن من دون أن يتضح ما إذا كان نجح في مهمته، أم لا.

وقال صحفيون مرافقون للوزير،أن بومبيو التقى الرئيس أشرف غني، في القصر الرئاسي، كما التقى في قصر سيباد خصمه عبدالله عبدالله، الذي أعلن أيضاً فوزه بالانتخابات الرئاسية في سبتمبر/‏ أيلول الماضي.

وتحظى زيارة بومبيو بمتابعة شديدة لاستقراء أي مؤشرات على إمكانية حل الأزمة السياسية المستمرة منذ أسابيع. وقال مصدر دبلوماسي في كابول «سنرى إن كان... هذا يعني أنهم مستعدون لتسوية نهائية».

وقال الوفد الصحفي المرافق لبومبيو، إن الوزير الأمريكي التقى الخصمين السياسيين، كلاً على حدة، لاستكشاف المواقف، وتلمّس السبيل إلى التقريب بينهما لحل خلافاتهما، على أن يعقد اجتماعات بحضورهما معاً، لاحقاً. وهو ما لم يؤكده أي مصدر.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية «حاولنا... خلال الأسابيع الأخيرة إيجاد صيغة لتشجيعهما على الوصول إلى اتفاق».

وأضاف أن بومبيو جاء من أجل «المساعدة، والتشجيع، وتوضيح توقعاتنا، وتقييمنا (للوضع) في حال لم يفعلا الصواب».

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وبعد إقلاع طائرة بومبيو عائداً إلى واشنطن، لم يصدر أي إعلان يوضح ما إذا كان بومبيو سيعمل على التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين غني، وعبدالله.

ويعرقل خلاف بشأن إطلاق سراح سجناء، والخصومة بين السياسيين، التقدم في الوساطة بين «طالبان»، والحكومة الأفغانية التي لم تكن طرفاً في الاتفاق الموقع بين «طالبان»، وواشنطن.

ويهدف الاتفاق الموقع في 29 فبراير/‏ شباط إلى تمهيد الطريق لعقد مفاوضات بين «طالبان»، والحكومة الأفغانية، وشمل اتفاقاً على سحب القوات الأجنبية سينهي عملياً أطول حرب شاركت فيها الولايات المتحدة.

لكن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بين الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان، كما كان مقرراً. وأحد الأسباب التي عرقلت ذلك هو الخلاف المرير بين غني، وعبدالله الذي عطل تشكيل فريق تفاوض يمثل الحكومة الأفغانية.

وقال مسؤولون إن «طالبان»، والحكومة الأفغانية عقدا اجتماعاً «افتراضياً» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق سراح السجناء، أمس الأول الأحد، وهو خطوة رئيسية في مسعى أوسع لإحلال السلام إثر اتفاق وقعته واشنطن مع المتمردين الشهر الماضي. ووضع الاتفاق إطاراً لانسحاب القوات الأمريكية تدريجياً من أفغانستان بعد تدخلها في اجتياحها أفغانستان عام 2001. وينص الاتفاق على الإفراج عن خمسة آلاف مقاتل من حركة طالبان موقوفين لدى كابول، ونحو ألف عنصر من القوات الأفغانية يعتقلهم المتمردون. وكان يفترض أن يتم التبادل في العاشر من مارس/‏ آذار قبل مباشرة مفاوضات سلام بين الحكومة وحركة طالبان. ولم تشارك الحكومة الأفغانية في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق بين الأمريكيين، وحركة طالبان.

ونفذت الحركة هجمات عدة منذ توقيع الاتفاق .

وعقّدت الفوضى السياسية الأمور بشكل أكبر، في ظل إعلان رئيس الحكومة السابق عبدالله عبدالله أيضاً فوزه في الانتخابات الرئاسية. ووسط هذا المأزق السياسي، وتواصل القتال، برزت مخاوف من تراجع احتمالات التوصل لاتفاق سلام أفغاني داخلي. (وكالات)