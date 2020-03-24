الإمارات تحاصر «كورونا» بإجراءات احترازية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، إغلاق كل المراكز التجارية، ومراكز التسوق، والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك، والخضار، واللحوم، وتستثنى «أسواق الأسماك، والخضار، واللحوم»، ومنافذ بيع المواد الغذائية «الجمعيات التعاونية، والبقالة، والسوبر ماركت»، والصيدليات، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات، والتوصيل المنزلي.

كما تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من، وإلى الدولة، لمدة أسبوعين، على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة قابلة للمراجعة، والتقييم، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صدر، ليل أول أمس الأحد، إن القرار لا يشمل رحلات الشحن، ورحلات الإجلاء الضرورية، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وفق توصيات وزارة الصحة، ووقاية المجتمع.

و ذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص، والعزل، في حالة المضي قدماً لاحقاً لاستئناف الرحلات تهدف إلى وقاية الركاب، وطاقم الطيران، وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.

فيما أهابت وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بالمواطنين، والمقيمين، والزائرين الموجودين على أراضي الدولة، الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، أو لدواعي العمل، أوالتجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه، والإرشادات الصحية.

وحثت وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية، والأمنية المعنية، وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة، أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء، والغذاء، والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد، ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وحثت على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة، أو الضرورية، كما نوهت الجهتان بأنه ستصدر تعليمات لاحقة في ما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة، وسيارات الأجرة، وغيرها من وسائل النقل.

مع العلم بأن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن، ترتقي إلى الحبس، أو الغرامة.

وعل صعيد متصل، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة، سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث، أو على حسابهم الخاص، والمتواجدين حالياً في بلد الدراسة، إلى البلاد خلال 48 ساعة، بالتنسيق مع جهات الابتعاث، والملحقيّات، والسفارات في بلد الدراسة.

جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة، في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة طلبتنا الدارسين في الخارج، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). (وام)