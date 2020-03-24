3 نقاط تركية جديدة واختصار ثاني دورية مشتركة في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيّرت القوات الروسية والتركية، للمرة الثانية، أمس الاثنين، دورية مشتركة في مناطق «خفض التصعيد» في إدلب شمالي سوريا؛ لكنه جرى اختصار وجهة سيرها؛ بسبب مخاوف أمنية، في وقت قامت القوات التركية بإنشاء ثلاث نقاط عسكرية جديدة في إدلب؛ وذلك في كل من بداما والناجية والزعينية غربي مدينة جسر الشغور جنوبي طريق «حلب اللاذقية» السريع، المعروف باسم «إم 4»، وفق ما ذكر المرصد السوري، في حين تصدى أهالي الحسكة للقوات الأمريكية، وأجبروا دورية لها من أربع مدرعات على العودة.

وذكر مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الدورية المشتركة كانت بمحيط الطريق الدولي «إم 4» الرابط بين حلب واللاذقية، موضحاً أنه بهدف ضمان أمن المشاركين في الدورية تم تقليص مسارها. وكان من المقرر أن تغطي الدورية الطريق السريع «إم 4». وقال مركز المصالحة: إن تركيا تعهدت بتصفية الجماعات المتطرفة التي تعيق سير الدوريات المشتركة مع روسيا في إدلب. وكان قد جرى تقليص دوريتهما المشتركة الأولى في وقت سابق هذا الشهر؛ بسبب ما وصفته موسكو باستفزازات المسلحين.

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من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري أن القوات التركية أنشأت ثلاث نقاط عسكرية جديدة في إدلب؛ وذلك في كل من بداما والناجية والزعينية غربي مدينة جسر الشغور جنوبي طريق «حلب اللاذقية» السريع المعروف باسم «إم 4». وكانت القوات التركية قد أنشأت الأحد نقطتين عسكريتين في قريتي المشيرفة وتل خطاب قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة جنوبي جسر الشغور. وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» إلى 49.

وكانت أنقرة قد أعلنت، الخميس الماضي، عن مقتل جنديين تركيين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا في أول خسائر لها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في المنطقة بداية شهر مارس/آذار الحالي. ونجم عن ذاك الاتفاق إيقاف هجوم واسع للقوات الحكومية بدعم روسي ضد مناطق تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام»؛ (جبهة النصرة سابقاً)، وفصائل مسلحة أقل نفوذاً، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية في إدلب ومحيطها. ومنذ بدء الاتفاق، تشهد محافظة إدلب هدوءاً نسبياً وسط خروق محدودة.

في غضون ذلك، منع أهالي قرية حامو بريف القامشلي، التابعة لمحافظة الحسكة رتلاً للقوات الأمريكية يضم 4 مدرعات عسكرية، من العبور، وأجبروه على التراجع والعودة. وبحسب «روسيا اليوم»، فإنه ولليوم الثاني على التوالي، تواصل القوات التركية والجماعات المسلحة المساندة لها، قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها؛ بعد إيقاف الضخ من محطة علوك. (وكالات)