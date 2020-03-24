العالم يعزز مقاومة «الجائحة».. و100 ألف شفاء مؤكد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا في مختلف الدول، لكنها جددت ثقتها بأن العالم قادر على تغيير مسار الوباء، في حين بدأت بعض الأخبار السارة تتوالى، مع تأكد شفاء أكثر من 100 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم. وأكدت الصين شفاء 72702 شخص غادروا المستشفيات نهائياً، وأفادت إحصاءات موثوقة بأن 100658 مصاباً تعافوا من فيروس كورونا.

وما زالت الدول الغربية تقاوم الجائحة، منها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وتشكو ارتفاعاً في الإصابات والوفيات، وسجلت إيطاليا، أمس، 601 وفاة، وفي إسبانيا تم تسجيل 462 وفاة إضافية، بينما يستمر السجال في الولايات المتحدة، حيث استعانت نيويورك بالجيش بعدما تجاوزت الإصابات 20 ألف إصابة.

وشدد العديد من الدول العربية، أمس الاثنين، من إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد «كوفيد19» لحماية شعوبها من الوباء القاتل، فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، ابتداء من مساء أمس ولمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار الفيروس، في حين أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بالعفو عن مساجين وفق معايير معينة. كما أعلن السودان حظر التجوال لمواجهة الفيروس، فيما أثبتت الفحوص عدم إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالفيروس مع التزامها بالحجر الصحي.

وفيما أصبحت أربعة علاجات لمواجهة الفيروس تحت التجربة السريرية في أوروبا، وإعلان روسيا أن تطوير لقاحها ضد الفيروس مر بمرحلته الأولى، عززت مدينة ووهان الصينية مناعتها من فيروس كورونا المستجد، وبدأت تستعيد أنفاسها تدريجياً بعدما تم السماح للسكان باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، وذلك عقب شهرين ونصف من الحجر في المدينة التي تمثل مهد «كوفيد19». ولليوم الخامس على التوالي لم تسجل ووهان أي إصابة جديدة، بينما تم تسجيل 41 إصابة وافدة في البر الصيني دون وفيات.