إيطاليا تستنجد بالقوات الأمريكية ووفاة موظف بمؤسسات الاتحاد الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حبس الإيطاليون أنفاسهم، أمس الاثنين، متمسكين بأمل ضئيل في أن يكون التراجع الطفيف المسجل أول أمس الأحد في عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ مؤشراً إلى تباطؤ انتشار الوباء، وقررت بريطانيا الاستعانة بالجيش لتوصيل مواد الوقاية إلى المعازل السكانية، في حين صادق البرلمان الفرنسي على إعلان حالة الطوارئ الصحية.

ووجهت إيطاليا نداءً مباشراً لوزير الدفاع مارك إسبر للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية، ومعدات طبية حرجة مثل الأقنعة ومراوح التهوية. كما طلبت المساعدة من خلال توفير أفراد طبيين ومستشفيات ميدانية لدعم القوات الإيطالية التي تعمل بالفعل على مواجهة انتشار المرض. وأعلنت السلطات الصحية وفاة 601 شخص خلال ال24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077. وقالت السلطات: إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 63927 مصاباً، شفي منهم 7432.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت نقلاً عن مصدر مطلع، بتسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الإيطالية، وهو ما يمثل استمراراً لتراجع وتيرة الوفيات بالعدوى في المنطقة الأكثر إصابة في البلاد. وقال مسؤول الصحة في الحكومة المحلية جوليو غاليرا: إن الأرقام الجديدة «تبشر بالخير»، حتى لو أنه «لن يكون بإمكاننا القول: إن الحجر نجح إلا اعتباراً من الثلاثاء» أي بعد أسبوعين على فرض الحجر المنزلي. وذكر المصدر أن عدد المتوفين تجاوز، أمس الاثنين، 3770 شخصاً.

وأعلن مسؤولون في البرلمان الأوروبي وفاة أحد الموظفين، ليصبح أول شخص يتوفى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية في بروكسل. كما أصيب مسؤول ثالث في الحكومة الفرنسية والسفير الأمريكي في بوركينا فاسو بعدوى الفيروس. واستعانت بريطانيا بالجيش لتوصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي، بعد أن واجهت صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات، وتولّت الحكومة إدارة شبكة سكك الحديد لضمان استمرار عمل الخدمات للموظفين الرئيسيين. وأعلنت شبكة مطاعم «ليون» للوجبات الصحية السريعة أنها ستحول فروعها إلى متاجر صغيرة، وستوفر لزبائنها إمكان شراء حاجياتهم عبر الإنترنت.

Advertisements

ومن جانبه، صادق البرلمان الفرنسي على إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد. وأعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعطى نتائج سلبية، وهو ما يشير إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعانة بوحدات الحرس الوطني لمساعدة الولايات الثلاث الأكثر تضرراً في بلاده، وهي نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن. وقال ترامب: إن الحكومة الفيدرالية ستمول من خلال (وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية) نسبة «100 في المئة من تكلفة نشر وحدات الحرس الوطني لأداء مهام معتمدة لوقف الفيروس، في ما يظل حكام هذه الولايات في القيادة».

وجهت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، الشكر للأطباء والممرضين وكل من هم في الخطوط الأمامية، مؤكدة أنها ترفع الصلوات من أجلهم. وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس: إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي، وجاءت نتيجة أكثر من 30 ألفاً منهم إيجابية.

وقال مدير الإدارة الطبية العامة لوزارة الدفاع الروسية، دميتري تريشكين، في تصريح صحفي: «حتى اليوم الحالي لا توجد حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين عسكريينا». وأوضح تريشكين أن «الأوضاع الصحية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا لا تزال مريحة في القوات المسلحة». وأكد أن مخزونات القوات المسلحة الروسية تحتوي بشكل دائم على الاحتياطات الضرورية لكل الأدوية والعقارات ووسائل الحماية الصحية، وأحدث المعدات الطبية لتقديم المساعدة الطبية الدقيقة لكل المصابين بأمراض ناجمة عن الفيروسات. وتابع: «تم إعداد مراكز خاصة لإجراء فعاليات المراقبة الطبية على أساس المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية».

وخضع الأستراليون إلى قواعد إغلاق جديدة صارمة مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 1600 حالة، فيما رفضت السلطات دخول سفينة سياحية تحمل مئات الأشخاص الذين يعانون مشكلات بالتنفس. وسجلت إسبانيا 462 وفاة خلال 24 ساعة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2182، وأعلنت بلجيكا وفاة 13 شخصاً، ليرتفع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 88 حالة وفاة. كما أعلنت النرويج إصابة 240 حالة جديدة، وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بهذا الفيروس في النرويج إلى 2371 حالة.