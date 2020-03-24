الأمطار بوادي نقب تلحق أضراراً بـ 50 منزلاً في «الفحلين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة وحصة سيف

في جولة ميدانية ل«الخليج»، بمناطق الفحلين والحيل والصباحية، المتجاورة، في رأس الخيمة، رصدنا أوضاع المنطقة، ومعاناة أبنائها من المواطنين، والخسائر، التي لحقت بمساكن الأهالي وممتلكاتهم؛ وشملت: الطرق والخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية؛ جرّاء تدفق وفيضان وادي نقب، مع تجمع المياه وتراكمها داخل بعض الطرق والمواقع العامة، وتسللها إلى منازل أسر مواطنة، وإتلافها أثاث ومحتويات بعض المنازل.

وقال الأهالي ل«الخليج»: إن مياه وادي نقب أدت إلى نفوق نحو 400 رأس من الأغنام، وفق تقديراتهم، باستثناء الأغنام، التي جرفها الوادي، ولا يُعرف مكانها، ولم يصل إليها الأهالي حتى ظهر أمس الاثنين؛ بسبب كثافة المياه والأضرار، التي لحقت بالطرق وصعوبة الوضع.

وغمر وادي نقب، المنطقة ليلة أمس الأول الأحد، للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة، وحاصر منازل عدد من الأهالي، واقتحم بعضها، فيما بذلت الجهات المختصة جهوداً كبيرة ومتواصلة؛ لتأمين الأهالي المتضررين، ونقلهم وتأمين ممتلكاتهم، وإعادة الكهرباء للمنازل.

وواصلت الجهات المختصة جهودها المكثفة وعملها الدؤوب، أمس الاثنين؛ لمعالجة الأضرار، التي خلفها الوادي، وصيانة المرافق العامة، ومنها إعادة التيار الكهربائي، الذي انقطع نتيجة قطع التمديدات «الكيبلات».

وأدت قوة تدفق الفيضان إلى إلحاق أضرار بمشروع الحفرة التخزينية الجديدة، تحت الإنشاء، التي تشيدها دائرة الخدمات العامة؛ لمواجهة تكرار فيضان الوادي وغمره المنطقة وإلحاقه عدة أضرار بمنازل المواطنين وبالخدمات العامة.

وأكد م. أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة استعدت قبل هطول المطر؛ عبر وضع مضخات المياه في الأنفاق، التي تتجمع فيها المياه، على شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وتشغيل المضخات على شارع الشيخ محمد بن زايد، صباح أمس الاثنين، وسحب المياه في المخارج، على امتداد الشارع الدائري «الإمارات»، والتي تغلق مساراتها وقت سقوط المطر؛ لقربها من الأودية، كما تم وضع مضخات قرب مخارج الأنفاق؛ لسحب تجمعات المياه بشكل أسرع، ولتجنب إغلاقها، خاصة الأنفاق على شارع الشيخ محمد بن زايد، كما تم توجيه جميع الطواقم الفنية؛ للتأكد من سلامة الشوارع الاتحادية، وعدم تأثرها بسقوط المطر، سواء بالانجرافات الرملية أو تجمع المياه.

وأكد حسن بن عبيد النقبي، مسؤول الفحلين، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وجه بتوفير حافلات؛ لنقل أهالي المنطقة إلى خارجها؛ حفاظاً على سلامتهم، سواء إلى منازل أقاربهم، أو نقل من يرغب منهم إلى الفنادق؛ للإقامة فيها حتى انحسار مياه الوادي ومعالجة الأضرار وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأكد النقبي تسكين 20 أسرة من أبناء المنطقة في أحد الفنادق، وقدر عدد المساكن المتضررة بنحو 50 منزلًا، فيما تضم المنطقة إجمالاً نحو 250 منزلًا.