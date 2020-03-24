«منقذ الأرواح» ينبه السائقين ويسحب الضباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

«منقذ الأرواح».. مشروع ابتكار أنجزه الأخوان عبد الرحمن وهنا عصام، اللذان يدرسان بالصف الخامس في مدرسة الباهية الخاصة بأبوظبي.

الابتكار يزيد من فرص السلامة المرورية، ويحافظ على الاستدامة، وتعتمد فكرة عمله على سحب الضباب من الجو ما يقلل من فرص وقوع حوادث الطريق وموت الإنسان، ويحافظ على الاستدامة بتحويل الضباب لماء يستخدم في ري النباتات.

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وشارك المبتكران بالابتكار في مسابقة «2020innovator» من قبل دائرة التعليم والمعرفة واختير للمشاركة في مهرجان أبوظبي للعلوم فبراير/ شباط الماضي، ضمن 80 مشروعاً من ابتكارات طلبة المدارس.

يقول عبد الرحمن عصام: تعتمد فكرة الابتكار على تثبيت الجهاز على أعمدة الكهرباء وإشارات المرور على ارتفاعات مختلفة، ويحتوي الجهاز على توربين يسحب الضباب لداخل الجهاز، ويحوله بواسطة مكثف إلى ماء يجمع وينقل بواسطة أنابيب لري النباتات، أو يخزن الماء في خزانات تستخدم لأغراض مختلفة، كما ينبه كاشف مثبت على الجهاز السائقين على الطرقات، ويوصل الجهاز مع مركز الطوارئ والأزمات لإرسال رسائل نصية إلى الأفراد لتنبيههم بوجود الضباب في تلك المنطقة.

ويشير إلى أن الابتكار نال إعجاب الزائرين خاصة المختصين في مجال السلامة المرورية والهندسة لما له من أهمية بالغة في حال تطبيقه على أرض الواقع، ويضيف: نطمح أن تتبنى مشروعنا جهة متخصصة.