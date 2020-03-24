شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عربية صارمة لمحاصرة «كورونا».. وتعافي العشرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان، القاهرة، الكويت: ”الخليج 365”، وكالات

شدد العديد من الدول العربية، أمس الإثنين، من إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد «كوفيد19» لحماية شعوبها من الوباء القاتل، فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، ابتداء من مساء أمس ولمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار الفيروس، في حين أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بالعفو عن مساجين وفق معايير معينة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن من يخالف أحكام منع التجول سيتعرض لعقوبتي الغرامة والسجن.

وأوضحت أن غرامة قدرها 10 آلاف ريال ستحرر بحق من يخالف منع التجول، وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار.

وأضافت أن من يكرر مخالفة منع التجول سيُسجن مدة لا تزيد على 20 يوماً.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس، تسجيل 51 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 562 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 19 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة.

إغلاق الأبواب غير الرئيسية للحرم المكي

في سياق متصل، وجه رئيس شؤون الحرمين الشريفين بإغلاق الأبواب غير الرئيسية للمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن الأمير صباح الأحمد، أمر بالعفو عن مساجين وفق معايير معينة، كما أعطى توجيهاته بدعم المواطنين وتخفيف الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أمس، بأنها لم تسجل خلال ال24 ساعة الماضية سوى حالة إصابة جديدة واحدة فقط بالفيروس.

وبلغ مجمل الحالات المسجلة في الكويت حتى أمس 189، بينها 30 شخصاً تعافوا كلياً.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية أمس، تعافي 11 حالة إضافية من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 160 شخصاً، وأعلنت الوزارة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 175 إصابة.

كما قررت البحرين تعليق الصلاة في كافة المساجد اعتباراً من أمس لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة بينها 17 حالة تماثلت للشفاء.

وقررت السلطنة إغلاق جميع المحال التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.

وفي لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 256 حالة.

سوريا تغلق المعابر مع لبنان

وأعلنت سوريا، مساء الأحد، إغلاق المعابر كافة أمام حركة القادمين من لبنان، بمن فيهم مواطنوها، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بكورونا.

وفي الأردن، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام أمجد العضايلة بدء توصيل الخبز والدواء ومياه الشرب ومستلزمات غذائية أساسية إلى المنازل اليوم الثلاثاء إضافة لاستمرار توزيع الغاز و«الديزل» وفتح بعض محطات الوقود.

وأكد استمرار حظر التجوال حتى إشعار آخر، وقال: يجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة.

12 إصابة بكردستان العراق

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أمس تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في محافظة أربيل ليرتفع إجمالي الاصابات في الاقليم الى 76 حالة، مضيفة أن 13 حالة إصابة تماثلت للشفاء.

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وفي آخر تحديث لبيانات الإصابات أمس أعلنت وزارة الصحة العراقية أن مجموع الحالات المسجلة في عموم العراق بلغ 266 حالة بينما ارتفعت حالات الوفيات إلى 23 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، أمس، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 134 حالة.

ووفق بيان سابق للوزارة فقد تم تسجيل أربع وفيات فيما تماثلت ثلاث حالات للشفاء .

فيما أعلنت تونس، أمس، ارتفاع عدد المصابين فيها بالفيروس الى 89 شخصاً بعد تسجيل 14 إصابة في الساعات ال24 الماضية، كما أعلنت عن تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من العدوى.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إنزال الجيش للشوارع لفرض الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر حظر التجول لمنع انتشار كورونا.

الجزائر تخصص 100 مليون دولار

وأعلنت الجزائر مساء الأحد عن تخصيص 100مليون دولار من أجل اقتناء مواد صيدلانية وألبسة واقية في إطار مواجهة تفشي كورونا.

وفي مصر، توفي أمس لواء ثان في الجيش إثر إصابته بالفيروس وهو ثاني ضابط كبير من نفس الرتبة يفارق الحياة بسبب كورونا خلال 24 ساعة.

وتوفي اللواء أركان حرب شفيع داوود مدير ادارة المشروعات الكبرى في الجيش المصري نتيجة إصابته بكورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة المرض في البلاد.

وكان الجيش المصري أعلن في بيان مساء السبت وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه في الجيش للسبب نفسه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أمس الأول الأحد إنه توجد إصابات بالفيروس في 24 محافظة في مصر من إجمالي 27 محافظة.ونفت الداخلية المصرية معلومات متداولة بشأن اتخاذ إجراءات لتنفيذ حظر للتجوال ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصاً لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا.

وقف التنقل بين المدن السودانية

وأعلنت السلطات السودانية وقف التنقل بين المدن ابتداء من يوم بعد غد الخميس.

وكانت وزارة الصحة بدارفور، أعلنت أمس، الاشتباه في إصابة 8 أشخاص بكورونا، وفرضت السلطات حظر تجول من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً بولاية شرق دارفور، إلى حين إشعار آخر.

72702 غادروا المستشفيات في الصين بعد التعافي التام

شفاء أكثر من 100 ألف حالة من «كورونا» في العالم

تم أمس الاثنين 23 مارس تسجيل شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم. وأفادت تقارير صحفية وإحصائيات رسمية وشبه رسمية بأن 100658 مصاباً تعافوا من فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية من الصين أفادت بأن حالتين على الأقل لمريضين بفيروس كورونا المستجد يزيد عمرهما على 100 عام، وحالة ثالثة في العقد التاسع من عمرها، شفوا جميعاً من المرض القاتل الذي فتك بأكثر من 126 ألف شخص حول العالم، بحسب «روسيا اليوم».

وآخر الأخبار عن حالات الشفاء لكبار السن، هو لجدة صينية من مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء، تعافت من فيروس كورونا الجديد بعد علاج استمر 6 أيام فقط، وخرجت المريضة تشانغ قوانغ فن، البالغة من العمر 103 أعوام، من المستشفى.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا في العالم بلغ 360669 إلى حد يوم أمس، توفي منهم 15491 شخصاً.

وأكّدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90 % من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء 5120 مصاباً فقط في المستشفيات لتلقي العلاج. وقالت الهيئة الحكومية إنها تسجل انخفاضاً في عدد المصابين كل يوم، مشيرة إلى أن من بين 81093 شخصاً تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، شفي 72702 شخص وغادروا المستشفيات.

وأوضحت الهيئة أنه دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي، أصيب 13293 شخصاً بفيروس «كورونا» في بقية المناطق الأخرى، تُوفي منهم 117 شخصاً، أي أن نسبة الوفيات خارج ووهان مثلت 0.88 %. (وكالات)