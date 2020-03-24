شكرا لقرائتكم خبر عن «طيور الشوارع» جائعة بعد العزل المنزلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتادت الطيور على أكل بقايا الطعام من المارة في مدينة بينايدورم، جنوب شرقي إسبانيا، لكنها أصبحت جائعة بسبب العزل المنزلي عقب انتشار فيروس كورونا، الذي جعل الشوارع مقفرة من السكان، والسياح.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، مقطع فيديو طريفاً لسيدة عجوز تلاحقها المئات من طيور الحمام الأبيض الجائعة.
ويظهر في المقطع الذي التقطه أحد الهواة في المدينة، سرب كبير من الطيور تلاحق امرأة في أحد الشوارع الخالية تماماً من المارة. ولم يبق أمام الطيور سوى ملاحقة من تراه يخرج، على أمل الحصول على بعض القوت.
وأبدى الكثيرون تعاطفهم، إذ غرد أحدهم قائلاً: «الطيور مرت عليها أيام طوال من دون طعام، أرجو أن تجد من يتعاطف معها»، فيما خاطب مغرد آخر مصور الفيديو قائلاً: «أرجوك أطعمهم، ولا تكتفي بالتصوير».
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