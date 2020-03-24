شكرا لقرائتكم خبر عن ووهان تستعيد أنفاسها ولا إصابات بالعدوى لليوم الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت مدينة ووهان الصينية مناعتها من فيروس كورونا المستجد، وبدأت تستعيد أنفاسها تدريجياً بعد السماح للسكان باستئناف العمل، وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، وذلك عقب شهرين ونصف من الحجر في المدينة التي تمثل مهد «كوفيد-19».

ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 39 إصابة إضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد، من دون تسجيل وفيات، في وقت بدت فيه الحياة في كبرى المدن الصينية ومنها بكين وشنجهاي شبه عادية.

وقالت السلطات: إنه يمكن لسكان ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في أرجاء المدينة، وركوب الحافلات أو القطار بعد إظهار بطاقة الهوية. كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل.

كما سمح للسكان أيضاً بمغادرة ووهان ضمن حدود مقاطعة هوباي في حال كانوا يحملون شهادة طبية تثبت فحصهم وعدم إصابتهم بكوفيد-19.

وبدأت دور السينما في الصين بفتح أبوابها تدريجياً على الرغم من أن مبيعات التذاكر لا تزال بطيئة. وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية: إنه حتى أمس الاثنين أعيد فتح 507 دور سينما، أي ما نسبته 5 ٪ من إجمالي دور العرض في الصين، معظمها في المناطق النائية والساحلية، حيث لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا» لأكثر من شهر. والمقاطعتان، حيث عادت دور السينما إلى العمل، هما فوجيان وغوانغدونغ.

وكان على رأس شباك التذاكر فيلم 2019 Sheep Without a Shepherd.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع إعادة تشغيل المزيد من قاعات السينما في البلاد، في وقت أمرت فيه السلطات الأسترالية، أمس الأول الأحد، بإغلاق دور السينما في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من ظهر أمس حتى إشعار آخر.

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وأدى انتشار الفيروس في المدينة إلى إخضاعها للحجر اعتباراً من 23 يناير. وعمم الحجر لاحقاً على أغلب المدن الأخرى في المقاطعة. ومنع السكان من الخروج من حدود البلدية التي يقيمون فيها.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الصحة، أمس الأول، تسجيل تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان، تراجع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت أغلب الإصابات الجديدة لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد، وهو ما يمثل مشكلة بعد رصد 507 إصابات من هذا النوع.

ومن بين 39 إصابة مستوردة سجلت، رصدت 10 منها في شنجهاي، و10 في بكين.

وقال مي فنج المسؤول بلجنة الصحة الصينية، أمس الاثنين: إن مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا الجديد لم تسجل حالات إصابة جديدة مؤكدة، وهو خامس يوم على التوالي.

ونقلت وكالة شينخوا عن فنج قوله خلال مؤتمر صحفي في بكين: «إنه لم يتم تسجيل حالات مؤكدة أو مشتبه فيها جديدة في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي الأكثر تضرراً من المرض لمدة خمسة أيام على التوالي».

ولفت فنج إلى أنه تم بذل جهود مضنية منذ إغلاق ووهان قبل شهرين، مضيفاً «إن عدد الحالات المصابة القائمة يواصل الانخفاض، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت هناك مخاطر ممكنة لتفشي المرض والتفشيات في تجمعات» مشيراً إلى أنه ما زال هناك عمل شاق في الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وتواصل الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس، وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه، وإيجاد علاج فعال له.

(وكالات)