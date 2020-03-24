شكرا لقرائتكم خبر عن إيطالية عمرها 95 عاماً تتعافــى مــن «كـــورونــا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت جدة تبلغ من العمر 95 عاماً، أكبر شخص في إيطاليا يتغلب على فيروس كورونا، بعد اصابتها في وقت سابق من هذا الشهر.
ونُقلت الما كارلا إلى مستشفى في إقليم «بافولو» شمال المدينة، في 5 مارس الحالي، وأكد الطاقم الطبي أن جسم المريضة المتقاعدة أظهر «ردة فعل كبيرة» ساعدتها على الشفاء التام.
وقال المتخصصون: إنها كانت قادرة على التعافي من دون «العلاج المضاد للفيروسات»، الذي يُعطى عادة للمرضى. وفي موسكو شفيت صبية عمرها 16 عاماً كانت أصيبت بالعدوى، وخرجت من المستشفى. وذكر مسؤولون محليون، أن الصبية عادت مع أسرتها مؤخراً من إيطاليا، وتلقت العلاج ووالدتها في مستشفى الأمراض المعدية بموسكو رقم 1.
وأكدت التحاليل إصابة الفتاة بالفيروس، ولم يتم تأكيد إصابة الأم، وبعد فترة ن الحجر الصحي، خرجت الوالدة من المستشفى. وخضعت الصبية الروسية لدورة علاج متخصصة، وقضت أسبوعين في عزل خاص. واظهرت الاختبارات بعد ذلك خلو جسم الفتاة تماماً من عدوى الفيروس التاجي، في حين يتلقى والدها العلاج في مركز طبي متخصص، وحالته مرضية ولا توجد لديه مضاعفات. (وكالات)
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