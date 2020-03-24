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إجراءات احترازية أخرى تتخذها السلطات الصحية والأمنية المختصة، لزيادة نجاعة خطوات محاصرة فيروس كورونا والقضاء على فرص حمله من خارج البلاد ونشره داخلها، وجميعها على قدر فائق من الأهمية بما يتطلب تنفيذها بدقة وطواعية، وعن إيمان كامل بضرورتها للوقاية ومنع الإصابة بالفيروس.

الاحتياطات اللازمة تتضمن وقف الرحلات الجوية للركاب والترانزيت مع استمرار الشحن، وعودة جميع طلاب الإمارات الدارسين في الخارج المبتعثين منهم أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص، كلهم سواء.

وإلى جانب ضرورة الالتزام بالتواجد في البيوت، وعدم الخروج إلا للضرورة أو لدواعي العمل، فإن الخطوات الوقائية تتضمن أيضاً ألا يتعدى عدد أفراد الأسرة في سيارتهم الخاصة ثلاثة أشخاص، وأن يرتدي الجميع كمامات طالما كانوا خارج بيوتهم.

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وتقرر كذلك إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم مع استثناء أسواق تلك الأغذية، ومنافذ بيع المواد الغذائية كالجمعيات التعاونية والبقالات والسوبر ماركت، إلى جانب بقاء عمل الصيدليات. كما تم وضع ضوابط لعمل المطاعم تشمل تقيدها بتسليم الطلبات وعدم استقبال الزبائن والاكتفاء بالتوصيل المنزلي فقط، وحصر التوجه للمستشفيات إلا للحالات الحرجة أو الضرورية.

وسوف تستحدث المطارات اشتراطات جديدة للفحص والعزل عند استئناف الرحلات الجوية، تهدف إلى وقاية الركاب وأطقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.

هذه الإجراءات وغيرها مما يمكن أن يصدر لاحقاً طالما أن خطر الفيروس قائم، تفرض على الجميع أن يكونوا على مستوى عال من الوعي بضرورة الالتزام الواعي الدقيق بكل الخطوات الاحترازية المقررة، تحصيناً لهم وللآخرين من خطر الفيروس الفتّاك، الذي تتم مواجهته بالنظافة أولًا، وببعض الخطوات الوقائية المهمة ثانياً، والمطلوب حتى الآن ليس فوق تحمل الناس، بل هي قواعد حياتية مهمة لمعيشتنا في معظمها سننتبه إليها لاحقاً.

لقد حثت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية، وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو للعمل، ولشراء الحاجات الأساسية من دواء أو غذاء، مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

نحن على ثقة أن الإمارات بحكمة قادتها والتزام شعبها وساكنيها، ستخرج من هذه المشكلة أكثر قوة وقدرة في التعامل مع صعاب الأمور التي تتطلب صبراً طويلًا وقدرة على التحمل والمواجهة كبيرة، ولكن بشرط أن يستمر الالتزام بالإجراءات الوقائية جميعها، وبحسن التصرف والتدبير.

مزيد من الالتزام بالبقاء في بيوتنا يعني مزيداً من تضييق فرص انتشار الفيروس اللعين، والقضاء عليه بإذن الله.

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