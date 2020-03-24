شكرا لقرائتكم خبر عن أربعــة لقاحـــات محتملـــة بصـــدد التجربــة السـريرية فـي أوروبــا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر جهود الدول والأطباء، على مدار الساعة، لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد. ومن يوم إلى آخر، يتم الإعلان عن تجارب. وفيما أعلنت روسيا انتهاء المرحلة الأولى من تصنيع لقاح، يواصل علماء فرنسيون العمل على إنتاج دواء عاجل بالمزج بين أدوية معروفة وقديمة في بعض الأحيان.

وأطلقت أربعة علاجات مرشحة للفيروس في أنحاء العالم، للتجارب السريرية في أوروبا، وتشمل 3200 شخص. وبدأت التجارب السريرية في سبع دول أوروبية لاختبار العلاجات المحتملة، وتشمل عقاقير «ريمديسيفير»، و«لوبينافير» بخلطه مع «ريتوفانير» على أن يعطى العقار الأخير مع «أنترفيرون بيتا»، أو من دونه، فضلاً عن «هيدروكسي كلوروكوين»، على ما ذكرت هيئة «إنسيرم» الفرنسية للأبحاث الطبية، في بيان.

وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا المستشفى لإصابتهم بالفيروس في بلجيكا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورج، وإسبانيا، وهولندا، وألمانيا.

وقالت الهيئة الفرنسية أيضاً، إن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وباشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد للفيروس الأحد الماضي. وقد وزع 108 متطوعين على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة الماضي، حقناً أولى، على ما ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز».

ويتراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاماً، وكلهم من مدينة ووهان وسيخضع المتطوعون للمتابعة لستة أشهر.

وأكد علماء فرنسيون النتائج الإيجابية لدراسات سريرية لتأثير مزيج من دواءين «هيدروكسي كلوروكين»، و«أزيثروميسين»، ضد الفيروس .

ووفقاً لتقرير نشر في «مجلة إنترناشونال إنتيميكروبيكال أجينت» العلمية، حتى الآن لا توجد أدوية خاصة لعلاج المرض ، علاوة على ذلك، أجريت العديد من التجارب السريرية لبيان تأثير الأدوية الحالية في الفيروس .

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وأوضح التقرير أن الدراسات أجريت على مجموعتين من الأدوية: المجموعة الأولى هي دواء وريدي له نشاط واسع مضاد للفيروسات يمنع تكاثر الفيروس عن طريق إنهاء نسخ الحمض النووي الريبي، والمجموعة الثانية هي العقاقير المضادة للملاريا كلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين.

وأظهرت نتائج الاختبارات على العقاقير التي أجريت على 36 مريضاً بالغاً أصيبوا بكورونا، فعالية ضد نشاط الفيروس.

وتم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى استمروا في تناول المضادات الحيوية لمنع العدوى البكتيرية، والثانية تناولوا 200 مليجرام عن طريق الفم من كبريتات هيدروكسي كلوروكين ثلاث مرات يومياً، لمدة 10 أيام، والثالثة تناولوا، إضافة إلى هيدروكسي كلوروكين، 500 مليجرام من أزيثروميسين يومياً.

وفي اليوم الخامس ، أسفرت الاختبارات التي أجريت على المجموعتين الثانية والثالثة من المرضى، عن نتيجة إيجابية، أي أن جميع المرضى تم علاجهم بالكامل في خمسة أيام.

وأعلنت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أمس ، أن عمل الوكالة على تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا مر بمرحلته الأولى.

وأشارت سكفورتسوفا إلى أن الحديث لا يدور حول لقاح مصنوع من الفيروس الحي، بل من بروتينات تملك «مراكز» تربطها بالفيروس.

وتابعت أنه تم تركيب 3 أنواع من هذه البروتينات، وسيتم اختبارها على حيوان ابن عرس أولاً، عبر نقل الفيروس إليه.

وأضافت أن الاختبارات ستنتهي في يوليو، وفي حال نجاح هذا العمل، ستملك روسيا، بعد 11 شهراً، لقاحاً فعالاً .

(وكالات)