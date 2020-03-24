استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال غربي رام الله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني وأصيب آخر ليل الأحد برصاص جيش الاحتلال «الإسرائيلي» غربي رام الله في الضفة الغربية، في وقت واصلت قوات الاحتلال حملات القمع والترهيب وشنت حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين طالت الأطفال.

وأصيب الشهيد سفيان الخواجا (31 عاماً) بطلقة في الرأس، ما أدّى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب ابن عمه برصاصة في الظهر، بعدما أطلق عليهما النار عند مدخل قرية نعلين غربي رام الله. وزعم جيش الاحتلال في بيان أنّ قوة أطلقت النار باتجاه شبان كانوا يلقون حجارة باتجاه مركبات «إسرائيلية» على الطريق الرئيسي المحاذي للقرية، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر. غير أنّ وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أنّ «الجيش أطلق النار باتجاه مركبة على الشارع الرئيسي على مدخل القرية، ما أدّى إلى استشهاد شابّ، وقد منع الجيش سيّارة إسعاف فلسطينيّة من نقل الشهيد إلى المستشفى».

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال في بيان إنه اعتقل عدداً من الشبان خلال مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية. ففي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين ممدوح بري وعلاء عمر بعد اقتحام منزليهما في بلدة سنيريا. وفي سلفيت، اعتقلت ثلاثة شبان.واعتقلت طفلا وشابا في العيسوية وحي وادي حلوة ببلدة سلوان في محافظة القدس.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين أنس ومعتز الزرو خلال تواجدهما قرب المسجد الإبراهيمي. إلى جانب ذلك، أجلت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير هشام جبر الطيطي من مخيم العروب، الذي كان مقرراً، الأحد، بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة 13 شهراً، والأسير أمير ناجي أبوشخيدم من قرية أبوشخيدم في رام الله والذي كان مقرراً، أمس الاثنين، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 11 شهراً. كما مددت المحكمة العسكرية الاعتقال الإداري للأسير علي الجدع من بلدة حبلة جنوب قلقيلية للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر.(وكالات)