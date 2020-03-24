رائد أمريكي: تعلمت الكثير من عزلتي بالمحطة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

يقدم سكوت جوزيف رائد الفضاء الأمريكي السابق في «ناسا»، نصائحه عن كيفية قضاء الوقت في الحجر الصحي الذي يعيشه العالم في محاولة لوقف تفشي وباء كورونا، استناداً إلى خبرته في فترة العزل الإلزامي التي عاشها داخل مركبة الفضاء، وذلك عن طريق وضع جدول زمني للممارسات اليومية، وإنشاء دفتر مذكرات، وتحديد وقت للتواصل مع الآخرين، والاستماع إلى نصائح الخبراء.

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ويقول جوزيف: البقاء في المنزل أمر صعب، مكثت في محطة الفضاء الدولية لمدة عام تقريباً، لم يكن الأمر سهلاً، فعندما أذهب إلى النوم كنت في عملي، وحين أستيقظ، كنت لا أزال في عملي، إن السفر في الفضاء هو الوظيفة الوحيدة التي لا يمكنك تركها على الإطلاق، لكنني تعلمت بعض الأشياء خلال وقتي هناك وأرغب في مشاركتها، لأننا جميعاً نعيش حجراً صحياً داخل منازلنا للمساعدة في وقف انتشار الفيروس الشرس.

وينصح جوزيف: يتوجب عليكم وضع جدول زمني يومي، تنظمون فيه وقتكم بإحكام من اللحظة التي تستيقظون فيها حتى وقت النوم، وأهم نقطة في الحجر الصحي «النوم المحدد»، حيث يدرس علماء «ناسا» عن كثب نوم رواد الفضاء عندما يكونون في الفضاء، ووجدوا أن جودة النوم تتعلق بالإدراك والحالة المزاجية والعلاقات بين الأشخاص وكلها ضرورية لاجتياز المهمة في الفضاء أو الحجر الصحي في المنزل، بالإضافة إلى استغلال الوقت المتبقي من اليوم في الأنشطة التي تحبونها، فعلى سبيل المثال كنت أستغل وقتي في الفضاء بالتحرك داخل المركبة والاهتمام بالزهور التي كنت أزرعها. ويضيف: دوّنوا يومياتكم في مذكرات، حيث تدرس «ناسا» آثار العزلة على البشر منذ عقود، ومن النتائج المدهشة التي توصلوا إليها هي كتابة المذكرات والاحتفاظ بها، فطوال مهمتي التي استمرت لمدة عام، أخذت وقتاً في الكتابة عن تجربتي كل يوم، إذا قمتم بتدوين أحداث يومكم وعدتم إلى قراءتها، ستساعدكم في اليوم الثاني على ابتكار أشياء جديدة، بالإضافة إلى أنها تتيح لكم إلقاء نظرة في وقت لاحق على ما يعنيه هذا الوقت العصيب في وقت سابق من الماضي. وحددوا وقتاً للتواصل مع الآخرين، فرغم المسؤوليات الكبيرة التي تقع على رائد الفضاء، إلا أنني لم أفوّت فرصة إجراء محادثة فيديو مع العائلة والأصدقاء، لأن العزلة دون التواصل مع الآخرين، ضارة على الصحة العقلية والجسدية وتضر بجهاز المناعة، وفي ظل ثورة التكنولوجيا هذه أصبح التواصل أسهل من أي وقت مضى، وهذا يساعد على نسيان الحجر الصحي.

وطالب جوزيف بالاستماع إلى الخبراء، لأن العيش في الفضاء علّمه الكثير عن أهمية الاستماع إلى نصائح الأشخاص الذين يعرفون أكثر مما يعرفه، سواء كانت في العلوم أو الهندسة أو الطب، لذا يتوجب الاستماع إلى نصائح الأطباء باتباع عوامل السلامة في الوقاية من الفيروس، والالتزام بها.