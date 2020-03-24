لبنان.. وزيرة سابقة تعلن إصابتها بكورونا

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365



أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة مي شدياق، الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا بعد فحوصات أجرتها إثر ظهور بعض الأعراض.



وقالت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، تلقت الخليج 365 نسخة منه "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض الأعراض المشابهة لأعراض الإصابة بكورونا فعمدت فوراً إلى الحجر المنزلي".



وأضافت "أجريت السبت فحوصات طبية للتأكد من سبب الأعراض وظهرت النتائج الإثنين وكانت إيجابية، وتوجهت فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج".



Advertisements

وتابعت شدياق "حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً إلى لائحة المتعافين من كورونا".



وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 374 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بمافيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.