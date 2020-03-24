ضحايا جدد لكورونا بالعراق.. وفاة و24 إصابة

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق، مساء الإثنين، تسجيل وفاة جديدة و24 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة بإقليم كردستان، في بيان، إنها أجرت فحوصات لـ327 حالة، وتبين إصابة 9 منها، هي 8 حالات في مدينة السليمانية وواحدة في أربيل، إضافة إلى حالة وفاة، ما يرفع عدد المصابين إلى 85، بينهم حالتا وفاة و22 تعافي.

وأعلن محافظ البصرة (جنوب)، أسعد العيداني، في بيان، "تسجيل 11 إصابة في المحافظة".

وأفاد مدير عام صحة محافظة نينوى (شمال)، فلاح الطائي، في بيان، بأن مدينة الموصل، مركز المحافظة، سجلت 4 إصابات من عائلة المصاب الأول، وهو الصحفي مهند العنزي.

Advertisements

وأعلنت بغداد، في وقت سابق الإثنين، أن الفيروس إجمالًا أودى بحياة 23 شخصًا وأصاب 226 آخرين.

وعادة ثمة تضارب بين الحصيلة الإجمالية التي تعلنها السلطات المركزية ومجموع ما تعلنه كل محافظة على حدة.

وقررت السلطات المركزية في بغداد، قبل يومين، تمديد حظر التجول وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية في عموم العراق حتى 28 مارس/ آذار الجاري، لكنها تركت للإدارات المحلية حرية اتخاذ القرارات المناسبة.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 374 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.