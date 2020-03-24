تركيا.. مبادرة من أطباء سوريين لمواجهة كورونا

غازي عينتاب / الخليج 365

أعلن مجموعة من الأطباء السوريين المقيمين في ولاية غازي عنتاب التركية استعدادهم للعمل كمتطوعين لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وحسب بيان صادر عن الولاية، الاثنين، قام وفد سوري برفقة رئيس رابطة الصحفيين الأتراك في غازي عنتاب عارف قورت بزيارة للوالي داوود غول.

وقدم الدكتور مصطفى لولك، أحد أعضاء الوفد الزائر، للوالي قائمة بأسماء قرابة 100 طبيب سوري مع تخصصاتهم ومعلومات التواصل.

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وأبدى الأطباء السوريون رغبتهم للعمل بشكل تطوعي ودون مقابل مادي في أي مهمة تراها وزارة الصحة التركية مناسبة لمواجهة فيروس كورونا، مشيدين بالمساعدات التي قدمها لهم إخوانهم الأتراك منذ عام 2011.

بدوره، شكر الوالي الوفد السوري على تضامنه، مؤكدا أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها وتؤدي واجبها على أكمل وجه.

وأوضح غول أن الأطباء يمكنهم المساهمة في مواجهة المرض من خلال توعية السوريين القاطنين في الولاية بفيروس كورونا.

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