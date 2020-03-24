كورونا.. مصر تسجل 5 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 19

القاهرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الإثنين، تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19.

جاء ذلك في بين للوزارة، نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وقالت الوزارة في البيان: "تم كذلك تسجيل 39 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 366 حالة، بينهم 68 حالة تم شفاؤها، و19 وفاة".

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وعن الحالات الجديدة، أشارت إلى أن المصابين الجدد من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

كما أشارت إلى أن من بين حالات الوفاة شخص هندي الجنسية.

وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس في البلاد.وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 373 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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