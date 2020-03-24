محافظة أملج شوارع خالية وانتشار أمني

بدأت محافظة أملج مع الساعة الأولى لتطبيق أمر منع التجول الذي كان أحد الإجراءات الضرورية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا بشوارع خالية من المارة والسيارات وانتشار أمني كبير لدوريات شرطة المحافظة بقيادة مدير شرطة المحافظة المقدم ماجد الفرشوطي وبمشاركة دوريات المرور وأمن الطرق وأمن المنشآت وحرس الحدود وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بالموعد الذي حدده القرار لبداية منع التجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً.

وكان هناك تجاوب من المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ القاضي بمنع التجول حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وسط تكثيف الأجهزة الأمنية المعنية بالمحافظة وحضورها في الشوارع والميادين الرئيسة تطبيقاً لمنع التجول وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال فترة المنع وعدم الخروج .