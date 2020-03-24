فرنسا: أكبر حصيلة وفيات وإصابات بكورونا في يوم واحد

أحصت فرنسا، اليوم الاثنين، أكبر عدد وفيات وإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية انتشار الوباء.

وسجلت 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الاثنين.

كذلك، أوضح أوليفييه فيران أنه تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في فرنسا، بينها 8675 نقل أصحابها إلى المستشفيات، منهم 2082 في العناية المركزة.