تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأحيل أولمبياد ‎#طوكيو_2020، بسبب انتشار فيروس كورونا. ويرجح أن تقام الدورة صيف 2021، وذلك لمنع انتشار العدوى بعد تفشيها في كل أنحاء العالم.

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