بالصور…الألتزام بقرار “منع التجول” بعسير

ما ان اشارتت عقارب الساعة الى الساعة 7م من يوم الاثنين حتى التزم جميع سكان منطقة عسير بقرار منع التجول .

وفي الصور التالية تبدو الشوارع خالية من السيارات ، وذلك تنفيذاً لقرار خادم الخرمين الشريفين – حفظه الله – القاضي بمنع التجول من مساء هذا اليوم عند الساعة 7 حتى الساعة 6 صباحا لمدة 21 يوماً.