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ما ان اشارتت عقارب الساعة الى الساعة 7م من يوم الاثنين حتى التزم جميع سكان منطقة عسير بقرار منع التجول .
وفي الصور التالية تبدو الشوارع خالية من السيارات ، وذلك تنفيذاً لقرار خادم الخرمين الشريفين – حفظه الله – القاضي بمنع التجول من مساء هذا اليوم عند الساعة 7 حتى الساعة 6 صباحا لمدة 21 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور…الألتزام بقرار “منع التجول” بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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