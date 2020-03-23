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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوبو تطلق هواتف «فايند X2» الداعمة لـ 5G والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_السعودية نيوز
كشفت أوبو Oppo، عبر موقع يويتوب، مؤخراً، عن سلسلة هواتفها الجديدة "فايند X2 Find X2"، المزودة بمعالجات «سنابدراغون 865»، الداعمة لأنظمة شبكات SA/NSA الثنائية، لتوفر بذلك تجربة استثنائية من الجيل الخامس، بكل معنى الكلمة.
وتضم السلسلة الجديدة هاتف «فايند X2 برو»، الذي يستخدم مستشعر «سوني» المخصص IMX689، لتوفير تجربة محسنة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو، الأمر الذي يرتقي بأسلوب المستخدمين في توثيق اللحظات المهمة من حياتهم.
وتستخدم الهواتف نظام التشغيل ColorOS 7.1، القائم على نظام أندوريد 10 المخصص، الذي يوفر طريقة عرض هادئة، مع واجهة مستخدم بسيطة، ونظام تحريك رسومية أكثر سلاسة، وتأثيرات صوتية محسّنة، تتيح للمستخدمين التركيز على المحتوى بشكل أفضل.
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