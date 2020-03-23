شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حررت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، مواقع جديدة شرقى مديرية الصفراء بين مأرب والجوف بعد معارك مع المليشيا الحوثية، وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمنى - وفقا للموقع الرسمى له "سبتمبرنت " - أن "المعارك انتهت بتحرير أبطال الجيش مواقع جديدة فى منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكنوا من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التى كانت بحوزة المليشيا".

Advertisements

وأوضح أن " المعارك تزامنت مع قصف مدفعى لقوات الجيش استهدف تجمعات وآليات للمليشيات فى المنطقة، وأسفر القصف عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر اثنين من عناصر المليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة".