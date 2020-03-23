دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نماذج لصور إلتقطتها عدسات هاتف P40 Pro Premium المرتقب من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق سلسلة هواتف هواوي P40 رسمياً في 26 من مارس الجاري، حيث تقدم شركة هواوي ثلاثة إصدارات خلال الحدث، واليوم إستعرضت أحدث التسريبات نماذج لصور إلتقطتها عدسات كاميرة P40 Pro Premium.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo اليوم عن نماذج لصور هاتف P40 Pro Premium الذي يضم 6 من الكاميرات، حيث تأتي الكاميرة الرئيسية بعدد 4 من المستشعرات، بينما يضم ثقب الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة.

توضح نماذج الصور الخاصة بهاتف P40 Pro Premium تفاصيل مميزة في ألوان الصور، كما إستعرضت الصور ميزة التكبير في الهاتف حتى 10 مرات.

وتكشف عينات الصور عن كفاءة التكبير حتى 10 مرات في الهاتف، التي تقدم تفاصيل دقيقة وواضحة، وهي من المميزات التي تقتصر على عدد محدود من الهواتف الذكية التي تدعم التكبير.

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كما تكشف صورة أخرى عن رسم بياني في الصورة يقدم بعض التفاصيل حول الصورة التي تم إلتقاطها، ومن المقرر أن تدعم الكاميرة الرئيسية إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل بأبعاد 4:3، مع عدسات ببعد بؤري 27مم، والتي تحاكي عدسات 35مم الإحترافية.

ومن المتوقع أن يضم هاتف P40 Pro Premium اثنان من عدسات telephoto، كما يأتي بكاميرة بتصميم مسطيل في الجهة الخلفية يحاكي تصميم الكاميرة الخلفية لهاتف Galaxy S20 Ultra.

المصدر

هذا الموضوع نماذج لصور إلتقطتها عدسات هاتف P40 Pro Premium المرتقب من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.