هذا الموضوع رصد هاتف OnePlus 8 Pro في Benchmark بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.
ظهر هاتف OnePlus 8 Pro مؤخراً في قاعدة بيانات Benchmark بمعالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.
تستعد شركة وان بلس لإطلاق سلسلة هواتف OnePlus 8 خلال الفترة القادمة، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على هاتف OnePlus 8 Pro الذي سجل 33480 نقطة في Benchmark ليحتل المركز 22 بمعالج Snapdragon 865.
ولقد حقق هاتف Oppo Find X2 بمعالج Snapdragon 865 آداء 39638 نقطة أي آداء أعلى من هاتف وان بلس، بينما جاءت إصدارات هواوي أيضاً بآداء أعلى نسبياً مع رقاقات Kirin، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف OnePlus 8 Pro مازال قيد التطوير في الوقت الحالي.
أيضاً من المتوقع وفقاً للتقارير السابقة أن يضم هاتف OnePlus 8 Pro رقاقة معالج Snapdragon 865، مع كرت شاشة Adreno 650، كما يأتي بميزة دعم شبكات 5G، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz.
هاتف OnePlus 8 Pro يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر ToF، ويضم بطارية بقدرة 4500 mAh، تدعم 10V 5A مع تقنية الشحن فائق السرعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W.
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هذا الموضوع رصد هاتف OnePlus 8 Pro في Benchmark بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.
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