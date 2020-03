دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady بالصور: مصور يبتكر طريقة تصوير الماكرو 5X عن طريق الطباعة ثلاثية الابعاد

قام المصور نيكولاس شيرلوك بإبتكار طريقة مميزة لـ تصوير الماكرو بقدرة تكبير 5X وذلك عن طريق الاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الابعاد لصناعة انبوب تمديد بطول 300 مم مع الحفاظ على اسلاك الاتصال للتحكم في فتحة العدسة ووظائف التركيز التلقائي.

من المهم أن نلاحظ مقدمًا أن هذا ليس مجرد أنبوب مجوف يتصل بالكاميرا

من جهة وبالعدسة من جهة أخرى، ولكن هذا الابتكار أكثر تعقيدًا من ذلك.



يقول المصور: “نظرًا لأن كاميرات كانون تتحكم في فتحة العدسة الخاصة بها إلكترونيًا،

ولأن اختيار فتحة عدسة ضيقة يعد أمرًا ضروريًا إلى حد كبير للحصول على عمق مجال

ملائم عند تصوير الماكرو ، كان عليّ صناعة نظام اتصال العدسات باستخدام جهات الاتصال

الذهبية وكابل الشريط ودبابيس Pogo، حتى اصبح الانبوب يدعم الضبط التلقائي للصورة”.

* الانبوب الذي قام بابتكاره نيكولاس شيرلوك لـ تصوير الماكرو



وهنا صورة الانبوب مع عدسة تصوير الماكرو قياس 180 ملم مع كاميرا كانون

وفلاش كانون MT-24 EX مزدوج.



يقول المصور نيكولاس لموقع PetaPixel: “كان أحد الدوافع الرئيسية لصنع

هذا الأنبوب هو الحصول على صور أفضل للمواضيع صغيرة الحجم مثل حشرات المن،

إنهم ملونون بشكل دقيق وأنيق، وهذه النوع من المواضيع صغيرجدًا لدرجة أنه حتى

عندما تستخدم عدسة تصوير الماكرو العادية 1x بالكاد يمكنك رؤية أي تفاصيل”.



ولكن ما الفرق الذي يحدثه تصوير الماكرو بمقدار تكبير 5x؟ عند استخدام عدسة

مثل Sigma 180mm على مسافة عمل 170 مم، فإن الموضوع الذي يبلغ

حجمه 7.2 مم × 4.8 مم سيملأ اطار الصورة بالكامل، لتوضيح هذا قام المصور

بمشاركة هاتين الصورتين لتوضيح الفارق.

أولاً، صورة ماكرو 1x مع عدسة ماكرو 180 مم بدون أنبوب التمديد



ثانياً، تم التقاط نفس الصورة ولكن باستخدام أنبوب التمديد



باستخدام هذا الانبوب، تمكن المصور بالفعل من التقاط بعض اللقطات الرائعة للغاية

التي لن تبدو مثيرة للإعجاب تقريبًا عند مقدار تكبير 1x.

لقراءة المزيد حول كيفية عمل أنبوب التمديد أو صناعة أنبوب التمديد الخاص بك،

توجه إلى صفحة Thingiverse الخاصة بالمصور حيث قام بنشر إرشادات

التصميم بالإضافة الى المستلزمات التي يجب طباعتها.

