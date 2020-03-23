دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هواتف P40 وP40 Pro قبل الإعلان الرسمي في 26 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.

مازالت سلسلة هواتف P40 المرتقبة من هواوي تجذب إليها الكثير من الأضواء، وفي أحدث التسريبات كشف عن تفاصيل مواصفات هاتفي P40 وP40 Pro قبل الإعلان الرسمي.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف P40 قبل الإعلان المرتقب خلال أيام، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف P40 Pro يأتي قريباً بشاشة OLED بحجم 6.58 إنش، كما يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر 40 ميجا بيكسل وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير ToF.

كما يأتي الهاتف بتقنية HUAWEI XD Fusion Engine لتحسين جودة التصوير، بينما يضم كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل مع مستشعر لعمق التصوير، أيضاً يدعم الهاتف تكبير SuperSensing حتى 50 مرة، مع تثبيت بصري بعدسات telephoto، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4200 mAh مع تقنية الشحن السريع 40W.

مواصفات هاتف P40 Pro

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شاشة OLED منحنية بحجم 6.58 إنش.

رقاقة معالج Kirin 990 5G باثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.86 GHz واثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.36 GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.95 GHz، وكرت شاشة ARM Mali-G76MP16.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.0.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل لكاميرة SuperSensing، ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع OIS، وأخر 3D لعمق التصوير، مع تقنية Huawei XD Fusion Engine.

كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر 3D لدعم تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يأتي بمنفذ USB C

يدعم شبكات 5G SA/NSA، وشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و5GHz، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.1 LE، وGPS، وأيضاً NFC.

يضم بطارية بقدرة 4200 mAh مع تقنية الشحن السريع 40W أو الشحن اللاسلكي بقدرة 27W.

كما تقدم هواوي هاتف P40 5G بحجم 6.1 إنش في الشاشة، مع كاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية Huawei XD Fusion Engine، وميزة التكبير الرقمي حتى 30 مرة.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل مع بطارية بقدرة 3800 mAh، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W و الشحن اللاسلكي بقدرة 27W.

مواصفات هاتف P40 5G

شاشة OLED منحنية بحجم 6.1 إنش.

رقاقة معالج Kirin 990 5G باثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.86 GHz واثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.36 GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.95 GHz، وكرت شاشة ARM Mali-G76MP16.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.0.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل يدعم تكبير رقمي حتى 30 مرة.

كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يأتي بمنفذ USB C.

يدعم شبكات 5G SA/NSA، وشبكات 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و5GHz، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.1 LE، وGPS، وNFC.

يضم بطارية بقدرة 3800 mAh مع تقنية الشحن السريع 40W أو الشحن اللاسلكي بقدرة 27W.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هواتف P40 وP40 Pro قبل الإعلان الرسمي في 26 من مارس ظهر على التقنية بلا حدود.